Il leggendario Sven Väth torna in Italia, questa volta al JustMe di Lonato, sul lago di Garda. Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, il maestro in consolle è pronto a infiammare la scena con il suo talento senza tempo. Venerdì sera, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica elettronica, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica con uno dei più stimati dj mondiali.

© Bresciatoday.it - Il Maestro in consolle: Sven Va?th torna in Italia, è al JustMe di Lonato

Il Maestro in consolle, Sven Va?th è sul lago di Garda. Da più di 40 anni "Behind the Decks", come il titolo del suo ultimo libro, il deejay tedesco tra i più osannati del pianeta farà tappa venerdì sera al JustMe di Lonato, da qualche settimana la nuova veste glamour del locale che in passato ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Locali, in consolle al Casacon lo special guest è Dj Albertino

Leggi anche: Lady-J accende Milano: dj al femminile, libro e diritti in consolle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Poetto On Air, questa sera il bis con il "maestro" Sven Väth - della seconda serata del Poetto On Air, festival musicale organizzato da Radiolina e da Operà Beach Arena e che porterà, ancora una volta, i ... unionesarda.it

La Villa delle rose cala il tris In consolle arriva Sven Vath - Si accende stasera la consolle alla villa delle rose con Sven Vath, il dj e produttore tedesco pioniere ... ilrestodelcarlino.it

Sven Vath, al Mob il padre della musica techno - È il padre della musica elettronica e farà tappa a Palermo durante il suo tour internazionale. meridionews.it

17/12/25.Porto Viro. Il Settecento europeo sulle ali di un Callido:concerto straordinario per organo e violino, domani 18/12 ore 21 a San Bartolomeo. Allestito un maxi schermo. Il maestro Thomas Weissmüller alla consolle del Callido e il maestro Leonardo Mar x.com

Armonico chiude il 2025 con eleganza! Sabato 20 dicembre, dalle 11:00, il matinée più ricercato torna da @ruffianobari per l’ultima imperdibile del 2025. In consolle il maestro DJ e producer @kikkoesse con un set in vinile tra soul, deep e house vibes. - facebook.com facebook