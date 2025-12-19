Il M5s Cicalone Conte | Nel 2026 puntiamo sulla sicurezza

Il Movimento “Cicalone” si distingue per le sue numerose conferenze stampa, proposte di leggi e l’ospite d’onore. Con un occhio rivolto al futuro, il leader Conte annuncia il focus sulla sicurezza come priorità per il 2026, puntando a grandi investimenti e strategie. Un movimento che si prepara a fare grandi passi, con una visione ambiziosa e proiettata verso un’Italia più sicura.

Si presentano leggi, si fanno conferenze stampa e c’è pure l’ospire d’onore. E’ il Movimento “Cicalone”, che si prepara a investire tanto (tutto?) sulla sicurezza. Perché, dice Giuseppe Conte al Foglio: “C’è gente che ha paura a uscire di casa. Si tratta di un bisogno sentito dai cittadini e noi, a differenza di quanto fa la destra non lo affrontiamo, in maniera strumentale”. Di sicurezza l’ex premier parla già da un po’: è un tema che piace alla sua base, permette al suo M5s di di incalzare il governo e differenziarsi anche a sinistra. Ed è destinato a diventare sempre più centrale da qui alle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

