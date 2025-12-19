Il lungo inverno ucraino Kiev teme l’offensiva russa A Miami si torna a trattare

In un clima di crescente tensione, l'inverno si fa lungo e freddo in Ucraina, con Kiev che si prepara a nuove sfide militari. Mentre le negoziazioni riprendono a Miami, la situazione sul fronte orientale rimane critica, con la guerra che si protrae e l'Europa che osserva attentamente. Un'ulteriore conferma di un conflitto che sembra destinato a durare, con incognite e tensioni che si fanno sempre più intense.

Roma, 19 dicembre 2025 – “Mosca si sta preparando a un altro anno di guerra”, ha detto Volodymyr Zelensky poche ore prima del Consiglio Ue di ieri sugli asset russi. I duecento miliardi europei, oggetto del summit di Bruxelles, sarebbero infatti fondamentali per finanziare la resistenza di Kiev e fronteggiare gli oltre 710mila militari che Mosca, secondo il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, avrebbe schierato lungo il fronte. Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" “Servono i fondi entro la primavera – ha continuato Zelensky –. Se la guerra dovesse proseguire, la priorità sarà la produzione di droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

