Il look del giorno con l'alternativa alle paillettes per Capodanno 2025
Scopri come sfoggiare un look elegante e originale per Capodanno 2025, lasciando da parte le tradizionali paillettes. L’arte di vestirsi per l’ultima notte dell’anno può essere all’avanguardia senza rinunciare alla raffinatezza. Sii protagonista di un’ultima notte indimenticabile, scegliendo stile e personalità al di fuori degli schemi classici.
P aillettes a capodanno? Avanguardia pura. Vestirsi per l’ultima notte dell’anno non significa necessariamente brillare come una boule à facettes. Le ispirazioni di stile di questa stagione premiano la misura: festive, sì, ma sempre in chiave elegante. Abito di lana protagonista assoluto: 5 outfit chic a cui ispirarsi X Il classico abito di paillettes è così sostituito da design con applicazioni brillanti in formato maxi, dove la luminosità arriva per sottrazione. Il look glitterato da testa ai piedi è out: al suo posto piccoli bagliori di luce su vestiti neri. Dove l’abbiamo già visto. L’abito da Capodanno, nella sua versione più prevedibile, è da sempre sinonimo di paillettes fitte, silhouette aderenti e splendore senza filtri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Amal Clooney regina del red carpet con l’abito tempestato di paillettes
Leggi anche: La supermodella e la figlia incantano il red carpet del "LACMA Art + Film Gala 2025" con due abiti ricoperti di paillettes
Capodanno 2025, come mi vesto? La soluzione semplice, già presente nel guardaroba; La gonna con strass di Beatrice Borromeo è il capo gioiello (da non farsi scappare) delle feste 2025.
La gonna con strass di Beatrice Borromeo è il capo gioiello (da non farsi scappare) dei look delle feste 2025 - Iconica, luminosa e capace di trasformare anche il più essenziale dei top in un outfit da sera, è il c ... elle.com
Come indossare la gonna di paillettes anche di giorno? Mixatela così! - La gonna di paillettes è sicuramente una delle nostre migliori partner in crime durante la stagione delle feste ma, visto che ci piace così tanto, perché limitarsi e tirarla fuori dall’armadio solo in ... grazia.it
Il look del giorno, sempre brillante. Per party girl a piccole dosi - La gonna di paillettes argento si riscopre elegante grazie al mix and match con pezzi da giorno chic. iodonna.it
Un nuovo look per uno spazio che ogni giorno dà forma alle nostre idee Il restyling degli uffici Montana racconta chi siamo oggi: essenziale, funzionale e orientato al futuro. #MontanaBike #Restyling #Headquarters #DesignIndustriale #BikeCompany #Work - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.