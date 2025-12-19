il look del giorno con l alternativa alle paillettes per capodanno 2025

Scopri come sfoggiare un look elegante e originale per Capodanno 2025, lasciando da parte le tradizionali paillettes. L’arte di vestirsi per l’ultima notte dell’anno può essere all’avanguardia senza rinunciare alla raffinatezza. Sii protagonista di un’ultima notte indimenticabile, scegliendo stile e personalità al di fuori degli schemi classici.

P aillettes a capodanno? Avanguardia pura. Vestirsi per l’ultima notte dell’anno non significa necessariamente brillare come una boule à facettes. Le ispirazioni di stile di questa stagione premiano la misura: festive, sì, ma sempre in chiave elegante. Abito di lana protagonista assoluto: 5 outfit chic a cui ispirarsi X Il classico abito di paillettes è così sostituito da design con applicazioni brillanti in formato maxi, dove la luminosità arriva per sottrazione. Il look glitterato da testa ai piedi è out: al suo posto piccoli bagliori di luce su vestiti neri. Dove l’abbiamo già visto. L’abito da Capodanno, nella sua versione più prevedibile, è da sempre sinonimo di paillettes fitte, silhouette aderenti e splendore senza filtri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

