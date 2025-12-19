Il lip flip è un trattamento che sfrutta il botox per dare maggiore definizione e ruotazione alle labbra senza riempirle come il classico filler Cosa sapere

Il lip flip con Botox offre un’alternativa naturale ai tradizionali filler. Questa tecnica iniettiva migliora la forma e la definizione delle labbra senza aumentare il volume, garantendo un risultato raffinato e armonioso. Ideale per chi desidera valorizzare il sorriso in modo sottile e elegante, il lip flip rappresenta una soluzione smart e sicura per un aspetto fresco e naturale.

© Iodonna.it - Il lip flip è un trattamento che sfrutta il botox per dare maggiore definizione e ruotazione alle labbra, senza riempirle come il classico filler. Cosa sapere N on è un filler, ma un’alternativa smart: il lip flip botox è una tecnica iniettiva di medicina estetica che permette di migliorare la forma delle labbra con un effetto naturale. «Permette di rilassare la muscolatura intorno alle labbra facendo così r uotare leggermente la mucosa superiore verso l’alto, e facendo apparire la zona più piena», spiega Giovanni Ferrito, medico chirurgo ed estetico Ottodays Beauty Clinic Milano. «Per ottenere questo risultato si avvale dell’utilizzo della tossina botulinica escludendo il ricorso a sostanze riempitive». Giulia De Lellis: «Uso il botox, diffidate di chi nega i ritocchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: Lip pencils: come scegliere la matita labbra giusta per definizione e comfort Leggi anche: Effetto filler immediato, senza botox, con il siero concentrato che sta conquistando tutti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lip Flip con Botox: dopo questa procedura potreste avere difficoltà a fare alcune cose, anche sotto le lenzuola… - Per chi non lo sapesse, il Lip Flip prevede l'iniezione di piccole quantità di tossina botulinica nel muscolo orbicolare del labbro superiore. vanityfair.it Che cos’è il lip flip e come trasforma le labbra - Si tratta di un trattamento che sfrutta il botox per rilassare i muscoli delle labbra e sollevare così leggermente quello superiore. amica.it #botox : é il miglior trattamento di #medicinaestetica ma non funziona ovunque allo stesso modo! ? Al Bistrò di Flip, ogni alimento che scegliamo porta con sé una storia fatta di qualità, freschezza e rispetto per la materia prima. La nostra selezione nasce dalla ricerca. Gli ingredienti che completano le nostre ricette, ogni scelta è guidata da attenzione e c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.