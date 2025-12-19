Durante l’ultima puntata di L’Aria che Tira, il giornalista David Parenzo ha affrontato il tema dell’inserimento del kebab nella cucina italiana, citando le parole di Caprarica e l’avvertimento rivolto a Meloni. Un dibattito acceso che riflette le trasformazioni culturali e gastronomiche in atto nel nostro paese, sollevando interrogativi sulla tradizione e l’inclusione nel panorama culinario italiano.

© Ilgiornale.it - "Il kebab farà parte della cucina italiana". Caprarica e l'avvertimento a Meloni

Durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira, il programma di approfondimento condotto dal giornalista David Parenzo su La7 ogni mattina. A fare capolino è un argomento di cultura come la cucina e in particolare la cucina italiana che, giova ricordarlo, è entrata nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’ Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Da qui il ragionamento ambiguo di Antonio Caprarica. "In Australia ho mangiato anche i famosi vermi dei rovi e sono buonissimi cotti sotto le braci, sanno di uovo sodo, quindi si può mangiare tutto nella vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: La Cucina Italiana e Unicef Italia insieme per una cena di beneficenza che celebra la proclamazione della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco

Leggi anche: Cucina Italiana,Meloni:siamo orgogliosi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Leonardo Busnaghi. Yessia · Si antes te hubiera conocido. Aperitivo Busnaghi uno sfizio che parte dalle 18:00 ti aspettiamo #food #kebab #foodporn - facebook.com facebook