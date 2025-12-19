© Lanotiziagiornale.it - Il governo vara il “Win for Italian Team”, la lotteria che finanzierà il Coni. Associazioni in rivolta: “Fa cassa con la ludopatia”

Con la scusa di finanziare lo sport nazionale, cioè il Coni, facendo leva sulla ludopatia, l’esecutivo mira a fare cassa. È l’estrema sintesi dell’emendamento del governo Meloni presentato insieme con le misure a sostegno delle imprese, che istituisce la nuova lotteria “ Win For Italian Team ”. Come funziona il “Win For Italian Team”. Formalmente dovrebbe essere uno strumento per promuovere la pratica sportiva, in particolare in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la nuova lotteria non dovrebbe portare guadagni allo Stato. Da quanto si apprende infatti il montepremi sarà pari al 65% della raccolta, con il Coni che incasserà il 26,5%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

