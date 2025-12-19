Il governo Meloni annaspa sulle pensioni E l’opposizione non ha un piano alternativo – L’analisi

Il governo Meloni si trova in difficoltà sulla gestione delle pensioni, con poche proposte chiare e un’opposizione che non presenta alternative concrete. Da anni, le promesse e le dichiarazioni si susseguono senza risultati tangibili, lasciando incertezza e insoddisfazione tra i cittadini. La questione pensionistica rimane uno dei nodi irrisolti del panorama politico italiano, tra promesse, strategie e mancate riforme.

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni annaspa sulle pensioni. E l’opposizione non ha un piano alternativo – L’analisi Da oltre un decennio la Lega salviniana brandisce la scure al grido “aboliamo la riforma Fornero ”. Nel 2022 il programma elettorale di Fratelli d’Italia prometteva “ flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione” per favorire “il ricambio generazionale ”, mentre Giorgia Meloni brindava al Capodanno 2023 richiamando la necessità di una “ riforma organica delle pensioni”. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha ribadito di voler sterilizzare l’adeguamento dell’età pensionabile previsto per fine 2026, incalzato dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon determinato a mantenere l’età pensionabile a 67 anni e a far balenare agli occhi dei lavoratori la cifra 64, “soglia di libertà pensionistica” secondo lo stesso sottosegretario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr Leggi anche: Pensioni 2026, perché il Governo ‘taglia’ sulle pensioni (stop opzione donna e Quota 103)? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fornero “benedice” il governo sulle pensioni. Schlein: «Sconfessano le loro promesse». Fornero “benedice” il governo sulle pensioni. Schlein: «Sconfessano le loro promesse» - Matteo Salvini continua a chiedere di modificare le norme che allungano l’età pensionabile e intervengono sul riscatto della laurea. editorialedomani.it

Altro che stop alla Fornero, in pensione sempre più tardi: le simulazioni dopo l'intervento del governo Meloni - La Lega denuncia una "manina" nella manovra ma nei casi peggiori anche chi aveva già fatto i conti rischia di restare al lavoro quasi quattro anni in più ... today.it

Stretta pensioni anticipate, dietrofront del governo. Meloni: "Misura non sarà retroattiva" - "Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l'attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. finanza.repubblica.it

Dritto e rovescio. . "È una decisione irricevibile! Il governo Meloni ha difeso la sicurezza nazionale, di fronte ad una persona che predicava l'odio e la violenza!" Marco Lisei a #drittoerovescio sulla decisione dei giudici di liberare l'imam di Torino che il Governo - facebook.com facebook

Ma perché il Governo Meloni-Salvini ce l’ha con i laureati e con chi vuole laurearsi Laurearsi non è una colpa eh x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.