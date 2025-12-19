Il Governo fa marcia indietro | la stretta sulle pensioni esce della manovra
Il Governo annuncia un cambio di rotta: la stretta sulle pensioni prevista nella Legge di Bilancio 2026 è stata cancellata. Dopo le anticipate misure, l’esecutivo decide di fare un passo indietro, escludendo dalla manovra le restrizioni inizialmente ipotizzate. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema pensionistico e sui futuri scenari economici del Paese.
Il Governo fa marcia indietro sulle pensioni: nella Legge di Bilancio 2026 non ci sarà la stretta che si era prefigurata nei giorni scorsi con il maxi-emendamento alla manovra presentato dall’esecutivo. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, tra i principali promotori della misura, alla fine si è dovuto piegare alle pressioni del suo partito, la Lega, fermamente contraria al giro di vite, al punto da minacciare di non votare il testo della finanziaria. “La decisione della maggioranza è quella di stralciare gran parte dell’emendamento che contiene le norme sui prepensionamenti e la previdenza e di far sopravvivere solo la parte del testo relativa al Pnrr e all’iper-ammortamento. 🔗 Leggi su Tpi.it
