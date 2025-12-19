Dopo la tragica sparatoria a Bondi Beach, il governo australiano annuncia una nuova campagna di riacquisto di armi dai cittadini. L’obiettivo è ridurre drasticamente la circolazione di armi nel paese, rafforzando la sicurezza pubblica e prevenendo ulteriori tragedie. Questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un futuro più sicuro per l’Australia, affrontando con determinazione il problema della diffusione delle armi.

© Metropolitanmagazine.it - Il governo dell’Australia vuole acquistare le armi dai cittadini per ridurne la circolazione

Dopo l’attentato della scorsa domenica a Bondi Beach, Sydney, in cui quindici persone hanno perso la vita, il governo australiano ha annunciato che avvierà una nuova campagna di riacquisto di armi nelle mani dei cittadini, per tentare di ridurre il numero di quelle in circolazione in Australia. L’intento è, dunque, rientrare in possesso delle armi “in eccesso”, cioè in più rispetto a quelle detenute con regolare permesso, e di quelle illegali. L’annuncio è arrivato dopo una riunione del gabinetto nazionale. Leader degli stati e dei territori, insieme al primo ministro, hanno concordato all’unanimità di valutare modalità per rafforzare le lle armi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

Leggi anche: In Australia scoppia la moda di acquistare le beach box

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato di voler introdurre misure più restrittive contro l’hate speech, che comprende tutte quelle espressioni d’odio e di violenza contro minoranze e gruppi marginalizzati. A spingere il governo a prendere - facebook.com facebook

Il governo australiano introdurrà misure più restrittive contro l’hate speech, dopo l’attentato a Sydney x.com