Oggi si apre una pagina cruciale nella vicenda Epstein, con la pubblicazione di documenti segreti che potrebbero rivoluzionare la comprensione del caso. La battaglia legale si concentra sulla trasparenza e sulla rivelazione di verità nascoste, segnando un momento decisivo nella ricerca di giustizia e responsabilità. L’attesa si fa palpabile, mentre si avvicina il momento di svelare i dettagli fino a ora celati dietro un velo di segreti.

© Iltempo.it - Il giorno della verità sul caso Esptein: battaglia giudiziaria sui documenti secretati

È il giorno del giudizio per il caso Epstein. Uno dei loro fascicoli più gelosamente custoditi dovrà essere reso pubblico entro oggi, come prevede l'Epstein Files Transparency Act. La divulgazione costringe il Dipartimento di Giustizia a confrontarsi con il manto di segretezza che ha avvolto l'attività del finanziere pedofilo e le accuse di protezione delle élite e di fallimento sistemico. "Ci aspettiamo il rispetto delle norme", ha detto ai giornalisti il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries. "Ma se il Dipartimento di Giustizia non rispetta quella che a questo punto è la legge federale, ci sarà una forte resistenza bipartisan". 🔗 Leggi su Iltempo.it

