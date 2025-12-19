il giorno della difesa di chiara ferragni nel processo per truffa a milano

Oggi si svolge a Milano la difesa di Chiara Ferragni nel procedimento abbreviato, coinvolta insieme ad altri in un'inchiesta per presunta pubblicità ingannevole relativa a prodotti come il Pandoro Balocco Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il processo, a porte chiuse, rappresenta un momento cruciale per la fashion influencer, nel quale si discuteranno le accuse di truffa aggravata e pubblicità ingannevole.

E’ il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Chiesti un anno e 8 mesi. "Si fidavano di lei" L’influencer è entrata molto prima dell’inizio dell’udienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

