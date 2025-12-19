Il giallo dell’orecchio a Ballando 2025 | Milly Carlucci svela cosa le ha scritto De Sica

Il mistero dell’orecchio di Milly Carlucci a Ballando 2025 si infittisce. A pochi giorni dal presunto commento di Christian De Sica, la conduttrice rompe il silenzio, rivelando dettagli inediti sulla vicenda. La notizia ha catturato l’attenzione del pubblico, creando un’onda di curiosità e speculazioni. Ecco cosa ha svelato Milly, tra risposte e sorprese, in un’intervista esclusiva.

A quasi una settimana dal presunto commento di Christian De Sica sull’ orecchio di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2025, la conduttrice ha rilasciato un commento sulla questione, incalzata da Fanpage. Lady Carlucci, che nel tempo ha affinato la sua diplomazia, ha spiegato che De Sica si è fatto sentire con un messaggio, che non ha inviato a direttamente a lei. Christian De Sica e Milly Carlucci (depositphotos) In un’intervista concessa a Fanpage, Carlucci ha parlato di quel post in cui apparentemente De Sica commentava l’aspetto delle sue orecchie in trasmissione e si è scrollata la questione dalle spalle con eleganza (dopotutto siamo a Natale e se non riusciamo ad essere più buoni, conviene essere diplomatici) “Christian è una vecchia conoscenza, è stato ospite a Ballando e giurato del Cantante Mascherato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

