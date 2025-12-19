Il Garante Ciambriello pranza con le madri detenute | Ora basta

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto oggi, presso l’ ICAM di Lauro, un pranzo di Natale, organizzato e offerto dal Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello. L’istituto a custodia attenuata dell’avellinese ospita ad oggi sei detenute madri e sei bambini, che sono incluse in un totale nazionale di 20 donne madri detenute, con 23 figli a carico. All’evento hanno preso parte il Garante Samuele Ciambriello con il suo staff e la Presidente della Cooperativa Sociale di Scampia “L’uomo e il legno”, insieme alle sei detenute madri recluse nella struttura con i loro bambini, agenti penitenziari e area giuridico-pedagogica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

