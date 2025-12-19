Forse il futuro non comincerà quando un avvocato verrà sostituito da un algoritmo, o quando una diagnosi sarà formulata da una macchina. Forse comincerà in un momento molto più intimo e in apparenza banale: quando, durante un matrimonio, qualcuno (magari lo sposo) leggerà un discorso scritto interamente da un’intelligenza artificiale. Un discorso impeccabile, calibrato, emozionante quanto basta. Perfetto, sì. Elegante, certo. Ma privo di quella esitazione, di quel tremito e anche di quella imperfezione che rendono una frase realmente nostra. Che ne sa l’IA dell’intimità di due persone? Come potrebbe definirla davvero seppure il vocabolario glielo abbiamo fornito noi? Allora la domanda arriva da sola, semplice e vertiginosa: dobbiamo davvero arrivare a questo punto? Siamo davvero disposti a consegnare alla tecnologia anche i momenti che definiscono chi siamo? Questa domanda ci riguarda più di quanto sembri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il futuro che nessuna intelligenza artificiale potrà mai scrivere

