Il funerale di Pasquale Allevi sabato al Duomo tanti messaggi di dolore | Se ne va una grandissima persona

Sabato ad Ascoli si terranno i funerali di Pasquale Allevi, una figura molto amata dalla comunità. Tanti messaggi di dolore e affetto accompagnano questa perdita improvvisa. La cerimonia si svolgerà nel Duomo alle 14,30, in ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva.

© Ilrestodelcarlino.it - Il funerale di Pasquale Allevi sabato al Duomo, tanti messaggi di dolore: "Se ne va una grandissima persona" Ascoli, 19 dicembre 2025 – Si svolgeranno domani alle ore 14,30 nel Duomo di Ascoli i funerali di Pasquale Allevi, morto mercoledì sera a seguito di un tragico incidente mentre giocava a padel con alcuni amici a ll’Ancaria Padel di Ancarano. Ieri sera la salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove rimarrà fino alle ore 15 di oggi quando verrà trasferita nell’abitazione di Piane di Morro, in attesa delle esequie di domani pomeriggio. Pasquale morto al campo di padel: l’impatto violento con la “gabbia” e la frattura alla colonna vertebrale. “È inciampato” Commozione tra gli amici: “Una cosa devastante, un grande dolore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: “Addio a un grande”. Italia in lutto, se ne va una vera colonna: il dolore di tutti Leggi anche: Il mondo del volontariato a lutto, è morto il radioamatore Giuseppe Vetrano: "Se ne va una persona speciale" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Folignano - Morte di Pasquale Allevi: il decesso per arresto cardiaco; Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi; Tragedia durante una partita di padel: muore a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano. Folignano - Morte di Pasquale Allevi: il decesso per arresto cardiaco - Non verrà eseguita l’autopsia sul corpo del dottor Pasquale Allevi, ex sindaco 66enne titolare a Villa Pigna del poliambulatorio Pianeta Salute. veratv.it

Muore nel campo di padel sotto gli occhi degli amici: il dottor Allevi stroncato da un malore - FOLIGNANO È stato un improvviso malore, con ogni probabilità un attacco cardiaco, a stroncare la vita dell’ex sindaco di Folignano e noto e stimato medico Pasquale ... corriereadriatico.it

Pasquale Allevi, medico ortopedico ed ex sindaco di Folignano, è morto a 66 anni durante una partita di padel - La notizia ha iniziato a girare nel tardo pomeriggio, di bocca in bocca e sui telefoni, con quel misto di incredulità e silenzio che accompagna gli annunci peggiori: Pasquale Allevi è morto a 66 anni, ... alphabetcity.it

