Il fine settimana in centro è tutto natalizio

Questo fine settimana, il centro di Reggio si trasforma in un incantevole scenario natalizio. Due giorni di eventi e tradizioni, tra musica, visite guidate e sapori tipici, celebrano l’Avvento e il solstizio d’inverno. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica del Natale, riscoprendo usanze antiche e condividendo momenti di festa con tutta la comunità.

E' dedicato alla tradizione questo fine settimana natalizio in centro a Reggio. Domani e domenica è prevista la prima edizione di " Adventus ", due giorni di eventi che celebrano l'Avvento e il solstizio d'inverno attraverso tradizioni popolari, antichi strumenti musicali, visite guidate, rappresentazioni a tema religioso e i piatti del Natale. Cuore sonoro della manifestazione sarà " La capra che suona ", festival della piva, della cornamusa e della zampogna, un viaggio nell'antica musica che risuonava nelle valli emiliane, con musicisti provenienti da diverse tradizioni italiane, narratori e momenti di teatro dialettale.

