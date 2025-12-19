Il figlio si uccide la mamma non regge al dolore e lo segue Doppio suicidio a Sondalo choc in Valtellina
Sondalo (Sondrio), 19 dicembre 2025 – – Sabato mattina alle 10.00 nella chiesa di San Francesco a Sondalo il funerale di entrambi, epilogo di una storia di amore estremo che ha pietrificato la comunità e non solo. L’amore di una mamma che ha voluto “ricongiungersi” con il proprio figlio. Deve essere letto così – solo così – il gesto della donna di 44 anni che a poche ore dalla morte del ragazzo, ha scelto d i seguirlo. Troppo forte lo sgomento provato giovedì nel venire a sapere che “c’era riuscito”: alle colleghe-amiche che le si erano strette attorno per farle coraggio, lei lo aveva anticipato, che avrebbe voluto fare la stessa fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
