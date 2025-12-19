Il Festival del Reis incontra il Moviti Fest | folk novene di Natale e tradizione in città

Il Moviti Fest si arricchisce con il Festival del Reis, un evento che celebra le radici della tradizione attraverso musica popolare, novene di Natale e momenti di spiritualità. Nel weekend che anticipa il Natale, la città si anima di culture, suoni e emozioni autentiche, creando un ponte tra passato e presente. Un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni e vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico e coinvolgente.

