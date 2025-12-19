Il fatto del giorno enoteca denuncia gli autori del furto di una bottiglia da più di 1600 euro | Video

E dal video un’altra enoteca umbra ha riconosciuto i responsabili come gli stessi che hanno trafugato due bottiglie lo scorso primo novembre da 5 mila euro l’una. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

“Attenzione, sono ladri”: l’enoteca Squillari denuncia sui social gli autori del furto di una bottiglia da più di 1600 euro - E dal video un’altra enoteca umbra ha riconosciuto i responsabili come gli stessi che hanno trafugato due bottiglie lo scorso primo novembre da 5 mila euro ... ilsecoloxix.it