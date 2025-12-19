Il falso prof con due lauree è tornato a insegnare | Ma stavolta i titoli sono veri
Dopo aver vissuto un'illusione di prestigio, il falso professore con due lauree si rivede nel ruolo di insegnante, questa volta con titoli autentici. La sua storia di inganno e redenzione rivela come il desiderio di rispetto possa portare a scelte sbagliate, ma anche alla possibilità di riparare gli errori e ricostruire la propria strada con onestà.
L’uomo che si spacciava per professore delle scuole superiori e aveva inventato due lauree è pentito. «Ero e sono in buona fede, ma certo, lo so: ho sbagliato.», dice oggi al Corriere della Sera il sedicente prof. Ha inventato due titoli di studio, uno in «Ingegneria della logistica e della produzione» preso alla Federico II di Napoli e un altro in «Ingegneria delle automazioni» ottenuto alla eCampus. Nato a Chapecó, in Brasile, dov’erano emigrati da Napoli i suoi genitori, dovrà risarcire lo Stato. Restituendo stipendi per un totale di 63.233 euro, «somma che sarà rateizzata», chiarisce adesso Luca Armano, l’avvocato che lo ha assistito nel giudizio contabile. 🔗 Leggi su Open.online
