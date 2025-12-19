Dopo aver vissuto un'illusione di prestigio, il falso professore con due lauree si rivede nel ruolo di insegnante, questa volta con titoli autentici. La sua storia di inganno e redenzione rivela come il desiderio di rispetto possa portare a scelte sbagliate, ma anche alla possibilità di riparare gli errori e ricostruire la propria strada con onestà.

L’uomo che si spacciava per professore delle scuole superiori e aveva inventato due lauree è pentito. «Ero e sono in buona fede, ma certo, lo so: ho sbagliato.», dice oggi al Corriere della Sera il sedicente prof. Ha inventato due titoli di studio, uno in «Ingegneria della logistica e della produzione» preso alla Federico II di Napoli e un altro in «Ingegneria delle automazioni» ottenuto alla eCampus. Nato a Chapecó, in Brasile, dov’erano emigrati da Napoli i suoi genitori, dovrà risarcire lo Stato. Restituendo stipendi per un totale di 63.233 euro, «somma che sarà rateizzata», chiarisce adesso Luca Armano, l’avvocato che lo ha assistito nel giudizio contabile. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Finge due lauree per insegnare alle superiori, anche a Limbiate: condannato a risarcire 63mila euro

Leggi anche: Il poeta che emigrò per insegnare: "Racconto i giovani perché sono veri"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il falso prof con due lauree è tornato a insegnare: «Ma stavolta i titoli sono veri»; Insegnava alle superiori senza laurea: falso prof condannato dalla Corte dei Conti; Scoperto prof con 2 lauree finte: “Avevo bisogno di lavorare. Nessuno si è mai lamentato”. Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati; Si finge prof con due lauree e insegna per anni al liceo: «Nessuno si è mai lamentato». Deve restituire 63mila euro.

Si finge prof con due lauree e insegna per anni al liceo: «Nessuno si è mai lamentato». Deve restituire 63mila euro - Ha insegnato in diversi istituti superiori in Lombardia dal 2021 fino a giugno 2024, dichiarandosi laureato in Ingegneria gestionale della logistica e ... msn.com