Un giovane talento lecchese conquista Amazon Prime con il suo nuovo documentario. Yuri Palma, alla sua prima esperienza di rilievo, vede il suo lavoro approdare su una delle piattaforme di streaming più importanti al mondo, aprendo nuove prospettive per la sua carriera e portando il suo sguardo originale alla ribalta internazionale.

© Leccotoday.it - Il documentario di un giovane regista lecchese sbarca su Amazon Prime

Il documentario di un regista lecchese sbarca su Amazon Prime. A raggiungere il prestigioso traguardo, la pubblicazione su una delle principali piattaforme mondiali di streaming, è il giovane Yuri Palma. Si tratta di Karakorum 2, doc sulla montagna di 35 minuti disponibile per il noleggio e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Thriller imperdibile di un regista iconico conquista la cima delle classifiche Amazon Prime

Leggi anche: "Il re degli stracci" a Roma: il documentario su Befani sbarca alla Camera dei Deputati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il documentario di un giovane regista lecchese sbarca su Amazon Prime; La boxe e l’abisso, al Db d’Essai il film di Epifani sul campione Loris Stecca.

Il documentario di un giovane regista lecchese sbarca su Amazon Prime - Si tratta di "Karakorum 2" del talentuoso Yuri Palma, che ripercorre l'ascesa solitaria e senza ausilio di ossigeno di Tommaso Lamantia sul K2 avvenuta nel luglio 2024 ... leccotoday.it

Morto a 31 anni Tommaso Merighi, regista che aveva collaborato con Gabriele Salvatores - Il viaggio di Io, Capitano in Senegal" "Ciao Tommaso, fa buon viaggio": così la pagina Instagram di Cinemovel ha ... tg24.sky.it

Ruben Gagliardini, giovane regista marchigiano, proietterà da Leila il suo documentario Macchina Continua. La minaccia della chiusura della cartiera di Fabriano - realtà storica le cui radici risalgono al 1200 - è emblema di un’Italia che da anni ha ceduto il co - facebook.com facebook