Il docente? Ascolta ma non è uno psicologo

Nella scuola moderna, il docente assume una funzione complessa e multidimensionale, andando oltre il ruolo tradizionale di trasmettitore di nozioni. Ascoltare e comprendere gli studenti diventa essenziale per supportarli nel percorso di crescita, affrontando con sensibilità le sfide che emergono lungo il cammino. Un ruolo che richiede empatia, attenzione e capacità di intervenire in modo efficace, senza però essere uno psicologo.

Nappo* Nella scuola moderna il ruolo del docente va ben oltre il semplice passaggio di conoscenze. I professori sono chiamati ogni giorno a controllare, comprendere e sostenere gli studenti non solo nel loro percorso di apprendimento, ma anche nelle difficoltà che emergono durante la crescita. L’ascolto diventa una competenza fondamentale; uno studente che si sente visto e ascoltato sviluppa maggiore fiducia, motivazione e capacità di affrontare le proprie fragilità.Tuttavia è necessario riconoscere un confine chiaro: l’insegnante non può, e non deve, sostituirsi allo psicologo. L’ascolto del docente ha una funzione educativa e relazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

