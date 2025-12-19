Il Dna sulle unghie di Chiara non è di Stasi

Nell’udienza di ieri, si è affrontato il delicato caso delle unghie di Chiara, con esami del DNA che hanno fatto emergere elementi cruciali. Il materiale analizzato risulta compatibile con Sempio o i suoi familiari, ma non con il fidanzato della vittima, Stasi. Un passo importante nel percorso di indagine, che potrebbe cambiare profondamente il corso delle verifiche e le responsabilità.

Ieri l’udienza dell’incidente probatorio: al centro, il materiale ritenuto compatibile con quello di Sempio o dei suoi familiari in linea paterna, ma non con il fidanzato della vittima. Il quale, a sorpresa, si è presentato in aula, scatenando l’ira dei Poggi e di Venditti. La presenza del Dna di Alberto Stasi sulle unghie di Chiara Poggi era rimasta sospesa come una minaccia perenne. Non era una certezza, ma un’ombra. Un residuo tecnico buono per tenere aperta ogni porta o per alimentare il dubbio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Tracce di Dna sulle unghie di Chiara Poggi: ecco come la perizia della genetista Albani rimette nei guai Sempio. La difesa contrattacca: “Non è una prova, è innocente" - Garlasco (Pavia), 27 novembre 2025 – Anche se la miccia è stata accesa dai primi dati, la vera bomba non è ancora stata lanciata. quotidiano.net

