Il futuro di Russia e Cina si intreccia con sfide e ambiguità, riflettendo la complessità dei loro imperi. Entrambi i paesi non sono entità monolitiche, ma mosaici di popoli, culture e tradizioni, che plasmano le loro identità e dinamiche geopolitiche. Questa diversità diventa un elemento chiave nel delineare il percorso e le possibili evoluzioni di due potenze globali in continua trasformazione.

© Ilgiornale.it - Il dilemma di Putin e Xi e la profezia sul futuro dei loro imperi

Russia e Cina sono due imperi e, come tali, ben lontani dall’essere blocchi monolitici. Nella Federazione che fa capo a Mosca vivono popoli di etnie, culture, religioni e tradizioni molto diverse. Stessa cosa nel Dragone, dove ad una maggioranza degli Han (90-91% della popolazione) sono affiancati altre 55 minoranze. La storia ci ha insegnato che nazioni del genere, dei veri e propri mosaici, possono reggere solo se tenute insieme dal cosiddetto uomo forte, che a sua volta deve usare dei puntelli per non finire inghiottito dalle lotte di potere. Vladimir Putin e Xi Jinping, seppur in modo diverso e per rispondere a problemi differenti, utilizzano le stesse stampelle: nazionalismo e aggressività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

