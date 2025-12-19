Il covid provoca cambiamenti negli spermatozoi che aumentano l' ansia nei figli
Il Covid-19 non colpisce solo la salute immediata, ma può avere effetti duraturi anche sulla riproduzione. Uno studio pubblicato su Nature Communications evidenzia come il virus possa provocare alterazioni negli spermatozoi, contribuendo ad aumentare l'ansia tra i figli. Questa scoperta apre nuove riflessioni sulle conseguenze a lungo termine della pandemia, coinvolgendo aspetti biologici e psicologici della generazione post-Covid.
Il covid-19 provoca cambiamenti negli spermatozoi, che aumentano l'ansia nella prole. È questo il titolo di uno studio, pubblicato su Nature Communications, e citato dal direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti."Un nuovo studio - spiega il professore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
