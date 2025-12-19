Il corteo dei trattori | Agricoltori penalizzati l’Europa cambi rotta

Unisciti a noi nel corteo dei trattori per difendere il cuore dell’agricoltura italiana. Protestiamo contro le recenti decisioni dell’Europa, che minacciano il sostegno alle nostre aziende e la qualità dei prodotti. È il momento di far sentire la voce degli agricoltori, chiedendo una svolta urgente nella Politica agricola comunitaria per tutelare il nostro lavoro e il nostro futuro.

© Ilrestodelcarlino.it - Il corteo dei trattori: "Agricoltori penalizzati, l'Europa cambi rotta" Manifestiamo qui come a Bruxelles contro la riforma della Politica agricola comunitaria. La Commissione prevede per il 2028 un taglio drastico ai contributi per l'integrazione al reddito, e i prezzi dei prodotti sono troppo bassi. A Piediripa si sono radunate decine di agricoltori della zona che, con con i loro trattori, sono scesi in strada per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema agricolo; si dà per scontato che nei supermercati arrivino tutti i generi alimentari, ma non è così. Certi alimenti potrebbero schizzare nel prezzo, spiega Andrea Pettinari, presidente di Confagricoltura Macerata.

Corteo agricoltori a Bruxelles, scontri polizia-manifestanti - (askanews) – Momenti di tensione nel quartiere europeo a Bruxelles per la manifestazione degli agricoltori, mentre è in corso il Consiglio europeo. askanews.it

Agricoltori in rivolta bloccano Bruxelles con i trattori: cosa sta succedendo e perché riguarda anche noi - Gli agricoltori sono di nuovo in rivolta: cosa sta succedendo a Bruxelles e perché riguarda anche noi italiani. greenme.it

Il corteo, organizzato in accordo con Prefettura, Questura e polizia locale, si è articolato in turni di dieci trattori all'ora - facebook.com facebook

#sapevatelo @FChiusaroli #scritturebrevi Trattori in corteo, Coldiretti fa appello alla Regione: “Servono misure per difendere l’agricoltura” - La Stampa x.com

