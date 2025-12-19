Il Corpo della voce ensemble diretto da Miriam Palma | il concerto a palazzo Bonocore

Domenica 21 dicembre alle 18:30, a Palazzo Bonocore, il suggestivo ensemble

Domenica 21 dicembre alle ore 18:30, a Palazzo Bonocore, si chiude il ciclo dei Bono-Cori, la sezione della programmazione di Bonocore Club dedicata alla coralità contemporanea. Protagonista della serata sarà Il Corpo della voce –?????, ensemble diretto da Miriam Palma. Il concerto esplora il.

