Il controllo VAR dura 13’ accuse durissime in Portogallo | È scandaloso state rovinando il calcio
Il controllo VAR di 13 minuti durante la partita Santa Clara-Sporting ha suscitato forti polemiche in Portogallo. Accuse di scandalo e di danneggiare il calcio sono state rivolte alle decisioni arbitrali, con proteste ufficiali da parte di Benfica e del presidente Rui Costa. Un episodio che ha acceso il dibattito sull’uso della tecnologia in campo e sulla sua influenza nel gioco.
Santa Clara-Sporting, rigore dopo 13' minuti di VAR: proteste ufficiali e accuse pesanti del Benfica e del presidente Rui Costa.
