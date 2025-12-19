Il controllo VAR dura 13’ accuse durissime in Portogallo | È scandaloso state rovinando il calcio

Il controllo VAR di 13 minuti durante la partita Santa Clara-Sporting ha suscitato forti polemiche in Portogallo. Accuse di scandalo e di danneggiare il calcio sono state rivolte alle decisioni arbitrali, con proteste ufficiali da parte di Benfica e del presidente Rui Costa. Un episodio che ha acceso il dibattito sull’uso della tecnologia in campo e sulla sua influenza nel gioco.

