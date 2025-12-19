Il Consiglio europeo si esprime | Bart De Wever il primo ministro belga ha avuto la meglio I motivi

Il Consiglio europeo ha appena concluso il suo incontro, con Bart De Wever che si afferma come protagonista. I mesi di tensione hanno segnato un percorso complesso, incentrato sulle strategie per sostenere l’Ucraina. La discussione ha messo in luce le diverse posizioni dei leader, mentre si cerca di trovare un equilibrio tra solidarietà e interessi nazionali. Un momento cruciale per il futuro della regione e dell’Europa intera.

I mesi che hanno preceduto il Consiglio europeo sono stati ricchi di tensione. I temi salienti, come anticipato in più occasioni, riguardavano le modalità da attuare per continuare a sostenere l' Ucraina. Gli schieramenti tra i Paesi membri erano ormai noti a tutti, ancor prima dell'incontro tra i leader. Al termine, la maggioranza ha scelto di raccogliere 90miliardi di euro per finanziare lo stato ucraino. Il primo ministro belga, Bart De Wever, dimostratosi contrario fin da subito sull'utilizzo degli asset russi, alla fine ha avuto la meglio. Bart De Wever si è opposto fin da subito. Il Consiglio europeo, riunitosi a ottobre 2025, aveva già iniziato a valutare il piano da utilizzare per finanziare la resistenza ucraina.

Alla fine ha vinto Bart De Wever - Il primo ministro belga si è opposto per mesi all'uso dei beni russi per finanziare l'Ucraina e l'ha spuntata, anche grazie ad alleati come l'Italia ... ilpost.it

Bart De Wever e il populismo in Europa: la svolta sui fondi per l'Ucraina - Bart De Wever, primo ministro belga, ottiene una vittoria significativa contro l'Unione Europea bloccando il piano di finanziamento per l'Ucraina. notizie.it

Non passa la linea di Merz e Von der Leyen, ma il Consiglio europeo trova la quadra per sostenere l’Ucraina: l’accordo nella notte dopo una lunghissima trattativa - facebook.com facebook

Dichiarazioni alla stampa al termine del Consiglio europeo x.com

