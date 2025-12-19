Il consiglio di Stato prende tempo per decidere sulla regolarità delle elezioni | la sentenza forse nel 2026

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha deciso di prendersi tempo per valutare la regolarità delle recenti elezioni, con una sentenza prevista forse nel 2026. L’udienza si è svolta regolarmente, ma i giudici hanno scelto di approfondire ulteriormente prima di pronunciarsi. La decisione si prospetta complessa e richiederà ancora mesi di attesa, lasciando in sospeso un tema di grande rilevanza politica e istituzionale.

il consiglio di stato prende tempo per decidere sulla regolarit224 delle elezioni la sentenza forse nel 2026

© Ilpescara.it - Il consiglio di Stato prende tempo per decidere sulla regolarità delle elezioni: la sentenza forse nel 2026

L'udienza si è svolta sì, ma per la decisione dei giudici del consiglio di Stato ci sarà da attendere. Un'attesa che potrebbe far slittare la decisione a dopo le festività natalizie e dunque arrivare nei primi giorni del 2026. Non vi è una certezza, ma il fatto che la causa sia stata trattenuta a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Discussi i ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali al consiglio di Stato: a breve la sentenza

Leggi anche: VIDEO| Cresce l’attesa per la sentenza sulle elezioni del consiglio di Stato, Costantini: "Sono estremamente fiducioso"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concessioni demaniali: Cassazione rinvia in pubblica; Arrivano i primi soldi della vertenza entrate: quando potranno essere usati; Stato legittimo e ordine di demolizione: atto vincolato e onere della prova; Sul trattore | Meloni preferisce Coldiretti a Confindustria, e prende tempo sul Mercosur.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.