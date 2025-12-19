Il consiglio di Stato prende tempo per decidere sulla regolarità delle elezioni | la sentenza forse nel 2026

Il Consiglio di Stato ha deciso di prendersi tempo per valutare la regolarità delle recenti elezioni, con una sentenza prevista forse nel 2026. L’udienza si è svolta regolarmente, ma i giudici hanno scelto di approfondire ulteriormente prima di pronunciarsi. La decisione si prospetta complessa e richiederà ancora mesi di attesa, lasciando in sospeso un tema di grande rilevanza politica e istituzionale.

L'udienza si è svolta sì, ma per la decisione dei giudici del consiglio di Stato ci sarà da attendere. Un'attesa che potrebbe far slittare la decisione a dopo le festività natalizie e dunque arrivare nei primi giorni del 2026. Non vi è una certezza, ma il fatto che la causa sia stata trattenuta a.

