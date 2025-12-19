Il Consiglio dà il via libera al bilancio 2026 | ecco gli investimenti

Il Consiglio comunale di Magione approva il bilancio 2026-2028, segnando un impegno concreto per lo sviluppo del territorio. Un documento che unisce stabilità finanziaria a progetti di investimento ambiziosi, puntando a crescere e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un passo importante per il futuro della comunità, frutto di responsabilità e visione strategica.

Il Consiglio comunale di Magione ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, definendo la manovra finanziaria "come un atto di grande responsabilità che riesce a coniugare conti solidi con ambiziose prospettive di investimento per il territorio". Il sindaco Massimo Lagetti e l’assessora Vanessa Stortini hanno tracciato un bilancio positivo del 2025, rivendicando "il completamento di progetti chiave legati all’edilizia scolastica a Villa-Soccorso e San Feliciano e alla modernizzazione dell’asilo nido, oltre ai massicci interventi sulla digitalizzazione dell’Ente". Un ruolo centrale è occupato dalla Cittadella dello Sport, dove i lavori per i campi polivalenti, la pista di atletica e la copertura dei campi da tennis sono ormai ultimati "grazie a una gestione interna che ha garantito il rispetto delle tempistiche nonostante le criticità del personale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

