Il Consiglio dà il via libera al bilancio 2026 | ecco gli investimenti

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Magione approva il bilancio 2026-2028, segnando un impegno concreto per lo sviluppo del territorio. Un documento che unisce stabilità finanziaria a progetti di investimento ambiziosi, puntando a crescere e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un passo importante per il futuro della comunità, frutto di responsabilità e visione strategica.

il consiglio d224 il via libera al bilancio 2026 ecco gli investimenti

© Lanazione.it - Il Consiglio dà il via libera al bilancio 2026: ecco gli investimenti

Il Consiglio comunale di Magione ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, definendo la manovra finanziaria "come un atto di grande responsabilità che riesce a coniugare conti solidi con ambiziose prospettive di investimento per il territorio". Il sindaco Massimo Lagetti e l’assessora Vanessa Stortini hanno tracciato un bilancio positivo del 2025, rivendicando "il completamento di progetti chiave legati all’edilizia scolastica a Villa-Soccorso e San Feliciano e alla modernizzazione dell’asilo nido, oltre ai massicci interventi sulla digitalizzazione dell’Ente". Un ruolo centrale è occupato dalla Cittadella dello Sport, dove i lavori per i campi polivalenti, la pista di atletica e la copertura dei campi da tennis sono ormai ultimati "grazie a una gestione interna che ha garantito il rispetto delle tempistiche nonostante le criticità del personale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: La Giunta dà il via libera al Bilancio di previsione 2026-2028: una manovra da 218,9 milioni complessivi

Leggi anche: Ravenna prepara il bilancio 2026, spese in leggero aumento e 94 milioni per gli investimenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pa: via libera dal Consiglio dei ministri agli aumenti contrattuali - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'ipotesi di contratto dell'area funzioni centrali e del comparto della sanita' relativi al triennio ... ilsole24ore.com

Via libera dall'Eurocamera ai negoziati Ue sullo stop al gas russo - Via libera dell'Eurocamera ai negoziati con la Presidenza danese del Consiglio per il divieto di importazione di gas e petrolio russi, come proposto dalle commissioni per il ... ansa.it

La legge di bilancio 2026 spiegata facile

Video La legge di bilancio 2026 spiegata facile

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.