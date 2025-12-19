Il confessionale bigotto nel GF di Corona

Nel mondo di Corona, il confessionale diventa teatro di confessioni e rivelazioni che svelano le sfumature più oscure del potere e del desiderio. Tra parole sussurrate e sguardi nascosti, emerge un quadro complesso dove il sesso si intreccia con il controllo, e il voyeurismo si fa protagonista di una realtà spesso più voyeuristica di quanto si possa immaginare.

Tutto nella vita ha a che fare con il sesso. Tranne il sesso, che ha che fare con il potere. Stupirsene è la cosa più pornografica del tutto, o meglio la più onanistica. Che oltretutto sia proprio Fabrizio Corona, il debosciato più psichedelico e talentuoso d'Italia, a denunciare e a indignarsi assume contorni paradossali. I presunti messaggi di Alfonso Signorini (conduttore del Grande Fratello e direttore editoriale di Chi) spediti all'indirizzo di un papabile concorrente del GF sembrano usciti da Il contagio di Walter Siti, quindi parlano crudo. Sono espliciti, poco edificanti, ma raccontano pur sempre un mondo di scelte.

