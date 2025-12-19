Il concorso lirico premia il soprano Shuvalova

La seconda edizione del Concorso lirico internazionale Tebaldi Gigli Corelli si è conclusa con grande successo, premiando giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Tra i vincitori spicca il soprano russo Elizaveta Shuvalova, che ha conquistato il primo premio, insieme a Maria Olimpia Renna e Andrés Sánchez Joglar. Un evento che celebra l’eccellenza della musica lirica e il futuro dell’opera internazionale.

© Ilrestodelcarlino.it - Il concorso lirico premia il soprano Shuvalova Si è conclusa la seconda edizione del Concorso lirico internazionale Tebaldi Gigli Corelli. A salire sul podio sono stati Elizaveta Shuvalova (Russia), vincitrice del primo premio, Maria Olimpia Renna (di Chiaravalle, in provincia di Ancona) seconda classificata, e Andrés Sánchez Joglar (Spagna), terzo premio. La giovanissima soprano Renna, appena 19enne, si è distinta per la precisione vocale e le brillanti performance durante tutto il concorso. In finale i cantanti sono stati accompagnati al pianoforte dal maestro Riccardo Mascia. La presenza scenica e l'indiscussa abilità vocale hanno portato alla vittoria il soprano russo Elizaveta Shuvalova, residente a Pesaro.

Congratulazioni a Elizaveta Shuvalova, vincitrice del Primo premio al Concorso Lirico Internazionale Tebaldi Gigli Corelli. @marchespettacolo @fondazioneretelirica @teo_giacchella - facebook.com facebook

