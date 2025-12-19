il concerto di natale parla francese messa e balletto insieme alla scala

Il Concerto di Natale alla Scala si veste di eleganza e raffinatezza, unendo la maestria musicale francese a un’atmosfera festosa. Domani sera, sotto la direzione di Lorenzo Viotti, l’Orchestra e il Coro della Scala interpretano capolavori di Poulenc e Gounod, creando un’esperienza unica di musica sacra e raffinata, perfetta per celebrare le festività natalizie con stile e emozione.

Il Concerto di Natale del Teatro alla Scala quest’anno parla francese. Domani alle ore 20, il direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, con l’Orchestra e il Coro della Scala, propone un impaginato raffinato e gioioso che accosta la suite per orchestra da “ Les Animaux modèles “ di Francis Poulenc alla “ Messe solennelle de Sainte-Cécile “ per soli, coro, orchestra e organo obbligato di Charles Gounod. Protagonisti Krassimira Stoyanova soprano, Julien Behr tenore e Markus Eiche basso; Alberto Malazzi è il Maestro del Coro del Teatro alla Scala. Poulenc scrisse “Les Animaux modèles“ fra il 1940 e il 1942 durante la seconda guerra mondiale, mentre molti suoi amici e colleghi erano al fronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

