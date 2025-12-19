Il concerto di Natale della polizia locale De Sclavis | Lavoro di squadra in un anno di sfide

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella splendida cornice della sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, è andato in scena, nella serata di giovedì 18 dicembre, il concerto di Natale della banda musicale della polizia locale di Roma Capitale.Il concerto di Natale della polizia localeA presentare la. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: I 155 anni della polizia locale di Roma Capitale, De Sclavis: "Tassello insostituibile per la sicurezza urbana"

Leggi anche: Avellino, al teatro "Gesualdo" il concerto di Natale della banda musicale della Polizia di Stato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Da Ravel a Jingle Bells. Concerto di Natale della Banda musicale del Corpo di Polizia Locale; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Banda della Polizia Locale, i concerti di dicembre - Quotidiano La Voce; La polizia canta sotto l’albero di Natale.

concerto natale polizia localeSassari, Natale al Comando della Polizia locale per trecento bambini - Trecento sorrisi di altrettanti bambini si sono illuminati oggi, 19 dicembre, grazie alla Polizia locale di Sassari. sassarinotizie.com

concerto natale polizia localeConcerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato - , alle ore 18,30, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, si terrà il Concerto della Band ... irpinianews.it

concerto natale polizia localeA Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato - Il Natale è ormai alle porte e la Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri si prepara ad accoglierlo con una serata straordinaria ed emozionante: il grande Concerto di Natale della Fanfara della Polizia ... trcgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.