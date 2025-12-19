Il Comune presenta 15 neo assunti Un ricordo per chi non c’è più

Il Comune di Brindisi annuncia con entusiasmo l’ingresso di 15 nuovi dipendenti nel 2025, tra calore e spirito natalizio nel foyer del teatro Rossini. Un momento di festa e di ricordo, dedicato anche a chi non è più tra noi, come Barbara Storani e Claudia Baiocco, figure preziose che rimarranno sempre nei nostri cuori. Un’occasione per celebrare il presente e onorare il passato con affetto e gratitudine.

Brindisi di Natale nel foyer del teatro Rossini tra amministratori comunali e dipendenti; tra loro anche i quindici nuovi assunti nel 2025 e un ricordo di chi invece non è più nei ranghi di Palazzo Sforza, Barbara Storani e Claudia Baiocco, prematuramente scomparse qualche mese fa. Un appuntamento tradizionale e un'occasione per fare un bilancio dell'anno che sta per concludersi. Nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato assessori e consiglieri comunali, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha rivolto un ringraziamento al personale "per il lavoro, l'impegno e la dedizione di tutti coloro che quotidianamente rendono possibile il funzionamento della nostra comunità.

