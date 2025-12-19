Il Comune di Milano spenderà un miliardo per la mobilità e i trasporti e quattro miliardi in tutto Approvato il bilancio 2026

Il Comune di Milano ha approvato il bilancio 2026, destinando un miliardo di euro alla mobilità e ai trasporti, con un incremento di 500 milioni rispetto al 2022. In totale, la città investirà quattro miliardi di euro per migliorare le infrastrutture e i servizi di trasporto, segnando un impegno significativo per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita dei cittadini.

Il Comune di Milano spenderà, nel 2026, mezzo miliardo in più rispetto al primo bilancio della giunta Sala bis, quello relativo al 2022. La spesa complessiva supera, per la prima volta nella storia della città, i 4 miliardi di euro. Il tutto con investimenti triplicati rispetto a 15 anni fa. È la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Il comune di Milano spenderà 4 miliardi per servizi e cura della città Leggi anche: Maratona notturna a Palazzo Marino per approvare il bilancio previsionale del 2026: 4 miliardi di euro per Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milano, il comune approva bilancio record da quasi 4 miliardi per il 2025. Incremento di spesa di 150 milioni - Gli incrementi di spesa approvati dall’Aula riguardano in particolare la messa in funzione della M4, il welfare (5 milioni), servizi scolastici ... milanofinanza.it Alle 18:45 di stasera, presso la Sala consiliare del Centro civico di via Oglio 18, si svolgerà il CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4. La seduta è aperta a tutti e a tutte ed è possibile seguirla in diretta sul canale YouTube Comune di Milano – Municipio 4. Come si svolg - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.