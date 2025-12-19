Il Comune di Corciano premia Ginevra Baglioni

Il Comune di Corciano riconosce il talento e l’impegno di Ginevra Baglioni, atleta corcianese di ginnastica ritmica. Il sindaco Lorenzo Pierotti e l’assessore Francesco Cocilovo hanno consegnato ufficialmente il premio, celebrando i risultati di rilievo raggiunti a livello nazionale. Un gesto che testimonia l’orgoglio della comunità per le eccellenze sportive del territorio.

