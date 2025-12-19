Il Comune di Arezzo celebra il talento e la dedizione di Alessandro De Vivo, giovane atleta classe 2007, riconosciuto a livello internazionale con la vittoria all’International Championship 2025 di Aerial e Pole Dance. Questa mattina, l’assessore Federico Scapecchi ha consegnato al campione il meritato riconoscimento, testimonianza di un percorso di successo che porta alto il nome della città nel panorama sportivo mondiale.

© Lortica.it - Il Comune di Arezzo premia Alessandro De Vivo per il successo internazionale

Alessandro De Vivo, classe 2007, vincitore dell’International Championship 2025 di Aerial e Pole Dance, è stato premiato questa mattina in Comune dall’assessore Federico Scapecchi. Il giovane atleta ha iniziato l’acrobatica aerea due anni fa con l’ASD Contraerea grazie al progetto sociale Circostanze d’incontro, promosso nell’ambito del bando nazionale “Spazi Civici di Comunità”. Un percorso di riscatto e crescita personale che, unito a talento e impegno, lo ha portato a conquistare numerosi titoli regionali e nazionali fino alla vittoria mondiale al Campionato internazionale Pole and Aerial CSEN, dove ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria avanzata under 30 con una coreografia ispirata a Grease. 🔗 Leggi su Lortica.it

