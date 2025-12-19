Il Comune annuncia cinque nuove assunzioni di istruttori contabili, offrendo un'importante opportunità di lavoro per i cittadini in possesso dei requisiti richiesti. Questa selezione rappresenta un'occasione per entrare a far parte di una realtà pubblica dinamica e stimolante, contribuendo al servizio della comunità. Se possiedi le competenze e desideri intraprendere una carriera nel settore pubblico, questa potrebbe essere la tua occasione.

© Lanazione.it - Il Comune assume cinque istruttori contabili

Nuova opportunità lavorativa per i cittadini che posseggono i requisiti per partecipare alla selezione. Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativo-contabili, area degli istruttori, con riserva di due posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Il Comune cerca due istruttori amministrativi e contabili: concorrono in 519

Leggi anche: Solofra, Guardia di Finanza in Comune: acquisiti documenti contabili

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Comune assume cinque istruttori contabili; Comune di Civita Castellana, 36 assunzioni in cinque anni: Quando la qualità diventa eccellenza; Comune di Venezia, promozioni per un dipendente su 5: «Al via piano di valorizzazione del personale»; Kung Fu Chang Crema, cinque nuovi istruttori.

Lavoro: il Comune di Carrara assume cinque contabili. Come candidarsi - CARRARA – Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativo- msn.com