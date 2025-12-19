Il Comune assume cinque istruttori contabili
Il Comune annuncia cinque nuove assunzioni di istruttori contabili, offrendo un'importante opportunità di lavoro per i cittadini in possesso dei requisiti richiesti. Questa selezione rappresenta un'occasione per entrare a far parte di una realtà pubblica dinamica e stimolante, contribuendo al servizio della comunità. Se possiedi le competenze e desideri intraprendere una carriera nel settore pubblico, questa potrebbe essere la tua occasione.
Nuova opportunità lavorativa per i cittadini che posseggono i requisiti per partecipare alla selezione. Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativo-contabili, area degli istruttori, con riserva di due posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il Comune cerca due istruttori amministrativi e contabili: concorrono in 519
Leggi anche: Solofra, Guardia di Finanza in Comune: acquisiti documenti contabili
Il Comune assume cinque istruttori contabili; Comune di Civita Castellana, 36 assunzioni in cinque anni: Quando la qualità diventa eccellenza; Comune di Venezia, promozioni per un dipendente su 5: «Al via piano di valorizzazione del personale»; Kung Fu Chang Crema, cinque nuovi istruttori.
Lavoro: il Comune di Carrara assume cinque contabili. Come candidarsi - CARRARA – Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativo- msn.com
«Concorso per istruttori amministrativi? Dare precedenza alla Polizia locale»: la maggioranza scrive al sindaco - Togliere tra le due e le quattro unità dal concorso che il Comune ha previsto l’anno prossimo per assumere istruttori amministrativi ed utilizzare invece quelle risorse per agenti ... quotidianodipuglia.it
Il Comune assume un istruttore - Il Comune di Orbetello ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. lanazione.it
’ La politica si assume le sue responsabilità, ma per una comunità che vuole guardare al futuro serve il rispetto delle regole. il bene comune si costruisce con l’impegno di tutti. Gesti del genere vanno condannati sen - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.