Il commerciante in oro trovato nel sangue in casa | chi era Nicola Granieri
Il dramma di Trieste sconvolge la comunità: Nicola Granieri, 73 anni, trovato senza vita nel suo appartamento, un passato da commerciante nel settore dell’oro. La scena che si presenta agli inquirenti è inquietante, con segni di violenza e un ambiente sconvolto. Un'indagine aperta cerca di chiarire le cause di una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.
Si chiamava Nicola Granieri il 73enne trovato morto nel suo appartamento in via Machlig a Trieste ieri, giovedì 18 dicembre: un passato come commerciante nel settore dell’oro, il cui corpo senza vita nel sangue è l’ultimo tassello di una scena scioccante, cui si aggiunge il caos della camera da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
