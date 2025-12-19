Il commerciante in oro trovato nel sangue in casa | chi era Nicola Granieri

Il dramma di Trieste sconvolge la comunità: Nicola Granieri, 73 anni, trovato senza vita nel suo appartamento, un passato da commerciante nel settore dell’oro. La scena che si presenta agli inquirenti è inquietante, con segni di violenza e un ambiente sconvolto. Un'indagine aperta cerca di chiarire le cause di una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Si chiamava Nicola Granieri il 73enne trovato morto nel suo appartamento in via Machlig a Trieste ieri, giovedì 18 dicembre: un passato come commerciante nel settore dell'oro, il cui corpo senza vita nel sangue è l'ultimo tassello di una scena scioccante, cui si aggiunge il caos della camera da.

Trovato senza vita in una pozza di sangue in casa, indagini in corso - Trovato un corpo senza vita in una pozza di sangue a Trieste, in un locale al primo piano di una palazzina di Via Malchig nel rione San Luigi. ildolomiti.it

Uomo trovato senza vita in un lago di sangue a Trieste nel Rione San Luigi - La stanza dove è stato trovato il corpo sarebbe a soqquadro, il resto dell’abitazione in ordine. rainews.it

