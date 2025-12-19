Il commento Il paradosso di andare avanti senza un futuro
Il commento di Zetti ci ricorda che, nonostante la missione sembri conclusa, il futuro resta incerto. La Bye Bye Conference lascia spazio a nuovi interrogativi: con quale squadra ci troveremo, chi guiderà il progetto, e quale sarà la nostra posizione? Un paradosso che stimola speranza e curiosità, in attesa di scoprire cosa riserverà il prossimo anno.
Zetti Bye bye Conference. Missione compiuta (si fa per dire), ci rivediamo il prossimo anno. Con quale squadra, quali dirigenti, quale allenatore e in che posizione di classifica non possiamo ancora saperlo. Sappiamo di certo che, al di là della gara di Losanna, c’è in ballo una salvezza da conquistare con le unghie. Domenica tocca all’ Udinese, sabato 27 sarà il turno della trasferta di Parma e fra due settimane inizierà il mercato di gennaio. Play off di Conference a parte, non ci sono certezze. E, vista la prestazione di Losanna, sembra quasi che non ci possa essere un futuro. Se non cambia qualcosa già a partire da domenica, pare improbabile che una squadra come la Fiorentina, che non ha mai vinto in campionato, che ha subito 26 gol e che cova problemi anche al suo interno, possa intraprendere la scalata verso la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il paradosso di Ahanor: è il difensore del futuro, ma per ora è senza cittadinanza italiana
Leggi anche: Maria De Filippi a Belve, l'eredità di Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele, il primo Amici, il problema con Saranno Famosi. «Il futuro? Chiudo a chiave il dolore per andare avanti»
Il commento. Il paradosso di andare avanti senza un futuro.
Il commento. Il paradosso di andare avanti senza un futuro - Con quale squadra, quali dirigenti, quale allenatore e in che posizione di classifica non possiamo ancora ... sport.quotidiano.net
Il Paradosso che Inganna la Mente
Temi approfonditi in editoriale. Le unità modulabili Il paradosso che causa abbandono professionale Le cooperative e il dumping contrattuale Contratti della sanità privata convenzionata al ribasso Vi aspetto nei commenti https://www.today.it/opinioni/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.