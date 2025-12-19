Il Circo Contemporaneo Torna a Roma con OPS!2026 all’Auditorium
Il Circo Contemporaneo torna a Roma con OPS!2026, una straordinaria rassegna che unisce circo, teatro, danza e musica dal vivo. Dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà spettacoli innovativi e coinvolgenti, offrendo un’esperienza artistica unica nel cuore della capitale. Un’occasione imperdibile per scoprire le frontiere più moderne delle arti performative.
Cosa: OPS!2026, rassegna di circo contemporaneo, teatro, danza e musica dal vivo.. Dove e Quando: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.. Perché: Un appuntamento per tutte le età che celebra l’arte del rischio, la poesia del gesto e la libertà dell’immaginazione con compagnie internazionali.. Torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la rassegna che chiude l’anno e apre il nuovo all’insegna dello stupore e dell’arte: OPS!2026. Presentata da Fondazione Musica per Roma e dal SIC – Stabile di Innovazione CircenseCirco El Grito, questa edizione si preannuncia come un viaggio caleidoscopico attraverso le molteplici forme del circo d’autore. 🔗 Leggi su Ezrome.it
