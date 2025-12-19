Il Ceriano va a rete e fa 40 | Cresciamo vincendo

Il quarantesimo anno di attività del Club Tennis Ceriano va in archivio col segno "più" nel bilancio finale. La salvezza della squadra femminile e la promozione della maschile sono solamente la punta dell'iceberg dell'attività del florido centro brianzolo. "Oltre ai risultati in ambito agonistico – sottolinea il presidente Severino Rocco –, questa stagione è stata resa ancora più speciale dall'esposizione dei trofei di Coppa Davis e Billie Jean King Cup all'interno del nostro club. Abbiamo accolto oltre 2.500 persone nell'arco di tre giorni: un evento di eccezionale portata per un paese come il nostro".

