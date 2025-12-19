il centimetro che si fa muro se lampedusa inizia sotto casa nostra

C’è una geografia del dolore che non si misura in chilometri, ma in centimetri. Spesso pensiamo ai “muri” come a imponenti barriere di cemento armato o distese di mare invalicabili, simili a quelle che circondano Lampedusa, simbolo universale di una lotta perenne tra il diritto di esistere e il dovere di accogliere. Eppure, esiste un muro altrettanto spietato che abita le nostre strade: è il gradino di un marciapiede, una rampa inaccessibile, un’architettura sorda che urla “tu non puoi passare”. Il progetto video “Oltre la rampa” nasce da questa consapevolezza “l’inclusione non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana di abbattimento”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

