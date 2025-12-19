Il celebre racconto di Dickens Canto di Natale torna in scena con un adattamento per tutta la famiglia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno prosegue la rassegna “A teatro con mamma e papà”, organizzata da Nata Teatro, compagnia che da molti anni lavora con continuità nel mondo del teatro ragazzi, in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna.Domenica 21 dicembre alle ore 16.30 va in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: “Il non-canto di Natale”, ispirato al capolavoro di Charles Dickens, in scena a Cepagatti

Leggi anche: Teatro in Fattoria con "Il famoso canto di Natale" di Charles Dickens

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un Canto di Natale; Canto di Natale; Omaggio a Charles Dickens, “un canto di Natale” al Bibiena di Mantova; “Canto di Natale” di Dickens rivive a Palazzo Gagliardi a Vibo.

celebre racconto dickens cantoIl Natale di Dickens prende vita a teatro: “Canto di Natale” agli Antei di Pratovecchio - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Prosegue la rassegna Antei delle Meraviglie, proposta teatrale dedicata alle nuove generazioni, ospitata al Teatro degli Antei di Pratovecchio e organizzata da NATA TEATRO, ... msn.com

celebre racconto dickens cantoCanto di Natale, Poggioni porta Dickens a Cantù - Giovedì 18 dicembre, Christian Poggioni porterà al Teatro San Teodoro di Cantù il "Canto di Natale" di Charles Dickens ... ciaocomo.it

“Il canto di Natale” a Busseto - 00) al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto l’opera Il canto di Natale, nuova produzione lirica ispirata al celebre racconto di Charles Dickens, ... giornaledellamusica.it

Canto di Natale di Charles Dickens | Storie per bambini | Christmas Story |

Video Canto di Natale di Charles Dickens | Storie per bambini | Christmas Story |

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.