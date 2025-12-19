Il caso di Emanuela Orlandi | l' indagata è un' amica ex allieva della scuola di musica

E’ un’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi, la donna indagata per false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo quanto si apprende, si tratta di Laura Casagrande, che era stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

