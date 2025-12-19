Il caso David e il parmigiano sulla pasta con le vongole | Spalletti e Gatti negano divisioni nello spogliatoio della Juventus

La bella vittoria di Bologna, adesso la notizia del rientro di Milik: in casa Juve è stata una settimana ricca di notizie e di temi. Ma ce n’è uno che sta tenendo banco negli ultimi giorni: il caso David. O meglio, lato bianconero si parla di “ non caso ” David. Ma partiamo dalle origini. La notizia che si è diffusa nei giorni scorsi è quella di un Jonathan David escluso dal gruppo, talmente ai margini al punto da non essere nemmeno invitato alle cene tra calciatori. Insomma, problemi d’ambientamento per l’attaccante canadese. Indiscrezioni smentite dagli stessi calciatori della Juventus. Prima Manuel Locatelli ha condiviso una storia Instagram che lo ritrae con David accompagnata da tre cuori, quasi a voler sottolineare l’affetto nei confronti del compagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso David e il “parmigiano sulla pasta con le vongole”: Spalletti e Gatti negano divisioni nello spogliatoio della Juventus Leggi anche: Spalletti: «David hanno fatto bene a non invitarlo più a cena, metteva il parmigiano sulla pasta con le vongole» Leggi anche: Spalletti mette i calciatori della Juventus spalle al muro: cos’è successo nello spogliatoio dopo il derby La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve; Bremer titolare, Cabal e Rugani da valutare: Spalletti e la battuta su David: Hanno fatto bene a non portarlo a cena; Allegri: Milan-Como a Perth apripista, non deve essere un caso isolato; JUVENTUS - Spalletti scherza: David escluso dai compagni? Mette il parmigiano sulla pasta con le vongole. JUVENTUS - Spalletti scherza: "David escluso dai compagni? Mette il parmigiano sulla pasta con le vongole" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. napolimagazine.com

David escluso dai compagni? Spalletti scherza: "Giusto, mette il parmigiano sulle vongole" - Si sono generate alcune voci attorno a Jonathan David e al suo reale inserimento nello spogliatoio della Juventus, nelle scorse ore, ma adesso stanno. tuttomercatoweb.com

Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: "Meno male che non l'hanno portato a cena..." - L'allenatore dei bianconeri è intervenuto sulla situazione con la sua solita ironia: cosa ha detto in conferenza ... corrieredellosport.it

Juve, smentite sul caso Jonathan David Nelle ultime ore si erano diffuse alcune voci su presunti problemi di Jonathan David all’interno dello spogliatoio della Juventus. Dopo le parole di Perin e Locatelli, è arrivata anche la presa di posizione di Federico - facebook.com facebook

Nessun caso David alla Juventus, Gatti è chiaro: "Notizie prive di fondamento" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.