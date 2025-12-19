Il cardinale Pizzaballa è tornato a Gaza l’annuncio dopo la promessa di tornare nella sua parrocchia per il Natale

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa torna a Gaza, mantenendo la promessa di visitare la sua comunità per il Natale. Dopo un periodo di assenza, si presenta nuovamente tra i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia, portando con sé un messaggio di speranza e solidarietà in un contesto segnato da difficoltà e tensioni. La sua presenza rappresenta un gesto di vicinanza e di pace per la comunità locale.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gaza per incontrare i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia. Alla presentazione del libro fotografico dell’Ansa, il Patriarca di Gerusalemme aveva annunciato la volontà di raggiungere la parrocchia prima delle feste di Natale e che aveva chiesto alle autorità i relativi permessi. Nella sua visita Pizzaballa, è accompagnato dal Vicario Patriarcale Latino, mons. William Shomali, e da una piccola delegazione. Durante la sua visita, spiega un comunicato del Patriarcato, Pizzaballa esaminerà la situazione attuale della parrocchia, «inclusi gli interventi umanitari, gli sforzi di soccorso e ricostruzione in corso e le prospettive per il periodo a venire. 🔗 Leggi su Open.online

